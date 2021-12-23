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Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

TCMB, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesaplarına ilişkin uygulama talimatı yayımladı

Ekonomi 23.12.2021, 13:43
TCMB,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

Uygulama talimatında, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar yer alıyor.

Buna göre, 20 Aralık'ta mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde TCMB adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak. Bankanın topladığı taleplere ilişkin satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler, bildirim formuna uygun olarak TCMB'ye aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka tarafından TCMB hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak.

Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17.00'ye kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

- Vade sonunda kur farkının ödenmesi

Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine "anapara+faiz/kar payı" ödenecek.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise faiz/kar payı tutarı kur farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine "anapara+faiz/kar payı" ödenecek. Ancak, faiz/kar payı tutarı kur farkından küçük ise banka tarafından hesap sahibine "anapara + faiz/kar payı"na ilave olarak "kur farkı–faiz/kar payı" tutarı ödenecek. Söz konusu ilave tutar, Merkez Bankasınca bankaya verilecek.

Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde edecek. Banka vade sonunda, hesap sahibine tahakkuk eden faiz veya kar payını Merkez Bankasına bildirim formuna uygun şekilde bildirecek.

Banka kayıtları ile Merkez Bankası kayıtlarının mutabakatı sonrasında vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın faiz/kar payından yüksek olması durumunda; kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz/kar payı düşülerek oluşan bakiye Merkez Bankasınca aynı gün ilgili bankanın hesabına aktarılacak.

Vadeden önce çekim yapılması durumunda ise çekim yapılan tarihte saat 11.00'de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Ancak çekim yapılan tarihte saat 11.00'de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Merkez Bankasının bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacak.

Söz konusu uygulama talimatı, 22 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girdi.

#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat #TCMB
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