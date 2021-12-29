TCMB, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak dolar kurunu açıkladı; işte bugünkü rakam...

Merkez Bankası duyurdu! Kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamları açıklandı. Pek çok kişi kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası döviz kurları saat kaçta güncelleniyor? Merkez Bankası bugünkü kur rakamı ne? İşte 29 Aralık Çarşamba TCMB döviz kuru!

MERKEZ BANKASI GÜNLÜK DÖVİZ KURU NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Doların seviyesi 12,0342 TL, euro seviyesi 13,5986 TL, gram altın seviyesi ise 696,44 TL olarak duyuruldu.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.