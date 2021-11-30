TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası Arasında Bir Mutabakat Zaptı İmzalandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."