Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
112580
ALTIN
320.013
DOLAR
6.0749
STERLİN
7.8244
EURO
6.7591

TCMB: Ekonomide toparlanma sürdürülebilir hale gelecek

TCMB, son verilerin ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret ettiğini, devam eden dezenflasyon süreci ve finansal şartlarda iyileşmenin ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir hale gelmesine yardım etmesinin beklendiğini bildirdi.

TCMB: Ekonomide toparlanma sürdürülebilir hale gelecek

TCMB, son verilerin ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret ettiğini, devam eden dezenflasyon süreci ve finansal şartlarda iyileşmenin ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir hale gelmesine yardım etmesinin beklendiğini bildirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:43
8 Okunma
TCMB: Ekonomide toparlanma sürdürülebilir hale gelecek

Yatırımcı, ekonomist ve analistlerle gerçekleştirdiği Yatırımcı Toplantısı'nda bir sunum yapan TCMB, ekonominin 2019'un son çeyreğinde toparlanma gösterdiğini, çeyrek dönemdeki büyümede en büyük yönlendiricinin tüketin olduğunu, yatırım talebinin de iyileşme gösterdiğini belirtti.

TCMB, iç talebin yıllık büyümenin ana yönlendiricisi olduğunu da ifade etti. Ekonomik aktivitede toparlanmanın 2020 ilk çeyrekte de devam ettiğine işaret eden TCMB, imalat sekötründe istihdam ve yatırım görünümünde iyileşmenin genele yaygın olduğunu vurguladı.

Reuters: Kredi taleplerine karşı tedbirler uygulanabilir

Dünkü toplantıyla ilgili bir derleme servis eden Reuters, toplantıya katılan yatırımcıların ihtiyaç kredilerindeki talep patlamasına karşı alınan tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirilebileceği yönünde mesajlar aldığına işaret etti. TCMB'nin Yatırımcı Toplantısı'nda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Son veriler ekonomik aktivitede toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Ekonomik toparlanmanın devam eden dezenflasyon süreci ve finansal şartlarda iyileşmenin yardımı süre sürdürülmesi bekleniyor. Kredi büyümesinde ve bileşiminde gelişmeler dış denge ve enflasyona etkileri için yakından takip ediliyor.

Cari işlemler dengesinde ılımlı bir rotayı sürdürmek, makroekonomik politika karışımının kritik bir ögesi olarak değerlendirildi. Enflasyon bekleyişlerine, iç talep şartlarında ve üretici fiyatlarında gelişmeler çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı bir trende katkı yaptılar.
Enflasyonun izlediği yörünge genel olarak yıl sonu enflasyon projeksiyonları ile paralel olarak değerlendirildi.

Cari para politikası duruşu öngörülen dezenflasyon patikası ile tutarlı olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir dezenflasyon sürecini devam ettirmek ülke riskini düşürmeyi, uzun vadeli faizleri düşürmeyi ve güçlü ekonomik toparlanmayı başarmak için anahtar, önemli bir faktör"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPEC'ten günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi bekleniyor
OPEC'ten günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi bekleniyor
Dolarda sert düşüş! Piyasalarda bugün...
Dolarda sert düşüş! Piyasalarda bugün...
Maske piyasası mercek altında: Avrupa'da yaptırımlar başladı
Maske piyasası mercek altında: Avrupa'da yaptırımlar başladı

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim