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TCMB'de başkan değişikliğine yabancı yatırımcının ilk reaksiyonu: 1,9 milyar dolarlık satış

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası ilk yabancı yatırımcı reaksiyonu netleşmiş oldu. TCMB verilerine göre, 26 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 814 milyon dolarlık hisse, 1,1 milyar dolarlık tahvil sattı.

Ekonomi 01.04.2021, 16:07
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TCMB'de başkan değişikliğine yabancı yatırımcının ilk reaksiyonu: 1,9 milyar dolarlık satış

Yabancı yatırımcılar, 26 Mart haftasında toplam 1,9 milyar dolarlık satış yaptı. Böylece Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası ilk yabancı yatırımcı reaksiyonun fotoğrafı netleşmiş oldu.

TCMB'nin haftalık verilerine göre 26 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedinde net 814 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar elinden 1,1 milyar dolarlık tahvil çıkardı.

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