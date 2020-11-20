TCMB BEKLENEN ADIMI ATTI
ÜNLÜ & Co'mment: “TCMB beklenen adımı attı” dedi.
|
TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında %10,25 seviyesinde bulunan politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak 475 baz puan artışla %15 seviyesine yükseltti. Yapılan açıklamada fonlamanın da bundan sonraki dönemde politika faizinden sağlanacağı belirtildi. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin toplantı öncesinde %15’e yakın seyrettiğini düşünürsek fonlama tarafında büyük bir değişiklik olduğunu söylemek zor. Ancak burada önemli olan noktanın TCMB’nin hem para politikasında sadeleştirmeye gitmesi hem de gerekli gördüğünde adım atmaktan kaçınmayacağını piyasalara göstermesi olduğunu düşünüyoruz. Ekonomi yönetimindeki görev değişimlerinin ardından para politikasının daha güçlü ve öngörülebilir olacağına dair beklentilerin teyit edilmesinin ve piyasalara verilen güvenin kısa vadede TL varlıklar lehine hareket alanını genişlettiğini düşünüyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul PPK kararları ile güç kazandı. TCMB’nin piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranlarında belirgin şekilde artırıma gitmesi bankacılık sektörü öncülüğünde Borsa İstanbul’un belirgin şekilde destek bulmasını sağladı. Son birkaç gündeki denemelerine karşın 1300 puanın üzerinde kapanış yapmayı başaramayan BIST-100 endeksi dün ise bu seviyeyi belirgin şekilde aşarak güçlü bir kapanış yaptı. Sert değer kazanımlarının getirdiği düzeltme riski dışarıda bırakıldığında endeksin yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1327 seviyesini ilk direnç olarak görürken bu seviyenin aşılmasının daha güçlü bir eğilimi destekleyebileceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD güç kazanmakta zorlanıyor. Aşı haberlerinin son derece pozitif olmasına karşın artan korona virüs vaka sayılarının yarattığı endişeler nedeniyle bunun paritede yukarı yönlü eğilimi desteklemek için oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki yukarı yönlü denemeler bültenlerimizde sık sık dikkat çektiğimiz 1,1920 seviyesini kalıcı şekilde aşacak momentumu yakalayabilmiş değil. Bu seviye aşılmadıkça genel görünümde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Diğer taraftan ivme kaybı yaşanan bir dönemde özellikle 1,1810 seviyesinin altına inilmesi durumunda geri çekilme eğiliminin 1,1760’a doğru devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi geri çekilmelerin 1,1810’un üzerinde karşılanmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.
TL pozitif ayrışıyor. PPK kararlarının ardından TL’nin sert şekilde güç kazanması ile USD/TL 7,5160 seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 7,50 seviyesinin TL açısından ilk direnç noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda değer kazanma eğiliminin artması şaşırtıcı olmayacaktır. Kaldı ki, PPK sonrasında momentumun tamamen TL lehine olduğunu söylemek mümkün. Teknik açıdan 2020 başından bu yana izlenen trendi baz aldığımızda ise kurun ana desteği 7,43 civarında bulunuyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda kritik seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda geri çekilme eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.
Kaynak: Matriks
Ons altında güç kaybı belirginleşiyor. Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız iki ayda 1850 doların geri çekilmelerde destek vazifesi görmesi bu seviyenin kırılması halinde altın üzerindeki baskının daha da artabileceğine işaret ediyor. 1850 doların aşağı yönlü geçildiği ve aşıların da dağıtıma hazır hale geldiği bir senaryoda 1800 doların altında rakamlar görme ihtimalimizin artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla altının bu bölgede tutunması kayıpların derinleşmemesi adına önem taşıyor. Yukarıda ise 1900 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak kalmaya devam ediyor.