Son Dakika
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu."
Ekonomi 28.04.2022, 11:13
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu."