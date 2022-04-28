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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102.2, 2023 yılında ise ortalama 93.9 ABD doları olarak güncelledik."
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102.2, 2023 yılında ise ortalama 93.9 ABD doları olarak güncelledik."
Ekonomi 28.04.2022, 10:56
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102.2, 2023 yılında ise ortalama 93.9 ABD doları olarak güncelledik."