TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Gerek enflasyon gerekse tahminlerimize ilişkin varsayımlarımız, bir önceki raporda sunulan öngörülerimizle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon, bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık 1 puan altında gerçekleşirk

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Gerek enflasyon gerekse tahminlerimize ilişkin varsayımlarımız, bir önceki raporda sunulan öngörülerimizle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon, bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık 1 puan altında gerçekleşirken, dışsal değişkenlere yönelik tahminlerimizde de çok önemli bir fark olmamıştır."