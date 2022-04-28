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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir."
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir."
Ekonomi 28.04.2022, 10:58
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir."