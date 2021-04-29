TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısına geçti.

Çevrimiçi yapılan sunumda TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle;

"-Salgının seyrine bağlı olarak Avrupa ekonomisi yavaşlayabilir. Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir.

-Para politikasında ihtiyatlı duruşun önemi arttı. Yurtiçi talep güçlü bir ivme sergiledi.

-Salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyet üstünde her iki yönde risk bulunuyor.

-Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır.



-İstihdam artışı büyümenin gerisinde kaldı. İşsizlik oranları yüksek seyrini sürdürdü.



-Yılın ikinci yarısında salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesi ve turizmin hız kazanmasiyla istihdam artışı bekleniyor.



-Cari denge, ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacak. İkinci yarıda aşılamanın ettsiiyle vak sayılarını nazaldığı görünüm turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyecek.

-İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması, sağlıklı bir dış denge ve makrofinansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.



-Son dönemde ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürmektedir.



-Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir.



-Enflasyon eğilimi nisan ayında iyileşmeye devam etse de yüksek düzeyde seyredecek. TÜFE yükselişinde temel mal ve enerji grupları öne çıkıyor."

-TCMB 2021 ham petrol ortalama tahmini 54,4 dolardan 64,4 dolara çıktı.

-Yılsonu enflasyon tahmini yükseldi. 2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi.

- Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7,5'a ve 2023 sonunda orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

-Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.

-Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

-Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

-TCMB olarak çalışmalarımızı yürütürken, yapıcı eleştirilerin, geri bildirimlerin ve ortak aklın kendimizi geliştirmek için birer fırsat sunduğuna yürekten inanıyoruz. Düşük enflasyon ortamının önemi konusunda toplumsal mutabakatın sağlanmasını önemsiyorum. Bu kapsamda iletişim çağının tüm araçlarını tüm paydaşlarımızla fikri zenginlik oluşturmak için kullanacağız.

-Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz.

-Rezervlerle ilgili konu çok konuşuldu. Şunu belirtmek isterim ki finansal istikrara katkı sağlamak ve para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirmek adına rezervlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz ve bu anlamda da rezervleri hem çeşitlendirecek hem de güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz."