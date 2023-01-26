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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gururla kutlayacağımız 2023 yılında, temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.&qu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gururla kutlayacağımız 2023 yılında, temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

Ekonomi 26.01.2023, 11:12
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gururla kutlayacağımız 2023 yılında, temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.&qu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gururla kutlayacağımız 2023 yılında, temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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