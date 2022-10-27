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Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Uluslararası Bilim Projesi’ yarışmasında ‘Fizik’ projesiyle finale kaldılar
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye, 2023 yıl sonunu tahminimizi ise 3,1 puanlık güncelleme ile yüzde 19,2’den yüzde 22,3’e güncelledik."
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye, 2023 yıl sonunu tahminimizi ise 3,1 puanlık güncelleme ile yüzde 19,2’den yüzde 22,3’e güncelledik."
Ekonomi 27.10.2022, 11:02
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye, 2023 yıl sonunu tahminimizi ise 3,1 puanlık güncelleme ile yüzde 19,2’den yüzde 22,3’e güncelledik."