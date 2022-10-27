TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye, 2023 yıl sonunu tahminimizi ise 3,1 puanlık güncelleme ile yüzde 19,2’den yüzde 22,3’e güncelledik."