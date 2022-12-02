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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır."
Ekonomi 02.12.2022, 15:00
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır."