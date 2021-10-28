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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda yüzde 11.8, 2023 yılı sonunda ise 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda yüzde 11.8, 2023 yılı sonunda ise 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz."
Ekonomi 28.10.2021, 11:04
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yılı sonunda yüzde 11.8, 2023 yılı sonunda ise 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz."