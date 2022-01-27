TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Biz bugün piyasada dolar bazında bir ithalatın ihracatı karşılama oranının yüzde 80-90 gibi yanlış bir algı ile tüm ticareti döviz üzerine oluşturmuş bir durumdayız. Türkiye’de herkesin dolar aldığı, dolar sattığı ya da döviz alıp döviz satanın olmadığı bir noktada kurun yükselmemesi mümkün değil. Bunun faiz indirimi ile hiçbir ilgisi yok. Faiz indirimi yapmasaydık da faiz artırımı için baskıyla aynı şey yapılacaktı. Dolayısıyla biz şimdi doğru bir modeli çalıştık, ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam. Türkiye bunu sağladığı zaman dünyada da ayrışacaktır olumlu anlamda."