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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir iki ülke ile swap anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Biz swap yapmayınca da eleştiri alıyoruz, yapınca da eleştiri alıyoruz. Biz dünya merkez bankaları içerisinde başarılı merkez bankalarından biriyiz."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir iki ülke ile swap anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Biz swap yapmayınca da eleştiri alıyoruz, yapınca da eleştiri alıyoruz. Biz dünya merkez bankaları içerisinde başarılı merkez bankalarından biriyiz."
Ekonomi 27.01.2022, 11:11
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir iki ülke ile swap anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Biz swap yapmayınca da eleştiri alıyoruz, yapınca da eleştiri alıyoruz. Biz dünya merkez bankaları içerisinde başarılı merkez bankalarından biriyiz."