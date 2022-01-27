TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir iki ülke ile swap anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Biz swap yapmayınca da eleştiri alıyoruz, yapınca da eleştiri alıyoruz. Biz dünya merkez bankaları içerisinde başarılı merkez bankalarından biriyiz."