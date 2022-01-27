Son Dakika
SSB Başkanı Demir: “SSB olarak Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattık”
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar 2 milyar 250 milyon dolar civarın
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir."
Ekonomi 27.01.2022, 11:09
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "20 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanımızın konuşması ile beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var. O gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir."