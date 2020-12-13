TCMB Başkanı Ağbal bankalarla görüşecek

Göreve gelir gelmez 8 Kasım'da ilk 10'daki banka genel müdürleri ile biraraya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Naci Ağbal bankacılarla ikinci tur toplantıya hazırlanıyor.

İlk olarak göreve atandıktan hemen sonra 8 Kasım Pazar günü, Türkiye Bankalar Birliği Üyesi (TBB) ilk 10 banka genel müdürleri ile buluşan Ağbal'ın, 17 Aralık Perşembe günü TBB üyesi ilk 10 Banka dışındaki banka genel müdürleri ile biraraya geleceği öğrenildi.

Perşembe günü saat 16.30'da yapılacak olan ve ilk toplantının devamı niteliğinde olduğu öğrenilen toplantıya Ağbal ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın da katılacağı belirtilirken, toplantının amacının aktif büyüklüğüne göre, ilk 10 banka dışındaki banka genel müdürleri ile sektörel değerlendirme ve fikir alışverişi olduğu kaydedildi.