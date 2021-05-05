TCMB anketi: Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı Beklenti Anketi verilerini açıkladı. Buna göre, nisan anketinde 8,57 olan 2021 sonu için dolar/TL beklentisi, mayısta 8,71 seviyesine yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE ARTTI

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 9,99 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu dönemde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi yüzde 19,00’da sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 19,00’da sabit kaldı.