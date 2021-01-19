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T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 1772 PERSONEL ALINACAK

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapılacak. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. İşte başvuru şartları

Ekonomi 19.01.2021, 13:19 19.01.2021, 14:06
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T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 1772 PERSONEL ALINACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere yukarıdaki veya aşağıdaki mavi renkli yazılara tıkladığınızda bağlanacağınız ve göreceğiniz Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

     Alınacak Meslekler:

  • Arşiv Uzmanı,
  • Avukat,
  • Çağrı Karşılama Personeli (Lisans ve Ön Lisans),
  • Çözümleyici,
  • Programcı (Ön Lisans),
  • Büro Personeli (Lisans ve Ön Lisans),
  • Destek Personeli (Şoför),
  • Bilgisayar, Harita, Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri,
  • Harita Teknikeri,
  • Şehir Plancısı,
  • Teknisyen (Teknik Lise Mezunu),
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