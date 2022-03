TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz’dan TÜDKİYEB’e Ziyaret

AK Parti Bingöl Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğini ziyaret etti.

AK Parti Bingöl Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik’ten küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin birtakım bilgiler aldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Yılmaz’ın Merkez Birliğine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sayın Bakanımızın ülkemizin kalkınmasına ve tarım ve hayvancılığımızın gelişimine yapmış olduğu hizmetleri her zaman takdirle anacağız. Görev yaptığı her kademede daima yanımızda olmuştur. Bugün de kendisini yanımızda görmekten son derece mutluyuz. Geçmişten bugüne sektörümüze büyük destekler vermiştir. Moral vermiş gücümüze güç katmıştır. Kalkınma Bakanlığı döneminde Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimize özellikle kalkınma ajansları vasıtasıyla çok değerli hizmetler vermiştir. 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimiz adına şükranlarımızı sunuyor teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Başkan Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin artık yalnız olmadıklarına vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman sektörümüzü önemsemesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızın her zaman her yerde destekleriyle yanı başımızda olması ve bugün de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Yılmaz’ın Merkez Birliğimizi ziyaret ederek sektörümüzün sorunlarıyla ilgilenmesi, kırsalda tarlasını ekip biçen, merasında hayvanını otlatan yetiştiricilerimizin sahipsiz olmadıklarını açık bir şekilde göstermektedir” diye konuştu.

Çelik, ziyaret esnasında küçükbaş hayvancılığa ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğunu belirterek “Küçükbaş hayvancılığın bugün geldiği noktada sürekli ilerleme halinde olmasında Hükümetimiz, Tarım Bakanlarımız ve Cevdet Yılmaz Bakanımızın çok büyük katkıları olmuştur. Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı 2006 yılından itibaren hayvan varlığımız ciddi manada artmış 31 milyonlara gerileyen küçükbaş hayvan varlığımız bugün itibariyle neredeyse iki katına çıkarak 60 milyona yaklaşmıştır. Hedefimiz ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hayvan sayımızı nüfus başına bir küçükbaşa yani 85 milyona çıkarmak olacaktır. Bu hedefe varmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm zorluklara rağmen üretmeye yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz var oldukça da devam edeceğiz. Hizmet bayrağını teslim alarak görevine başlayan Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’nin önderliğinde ve sektör paydaşlarımızla birlikte küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacağız. Üretmekten başka bir şansımız yok “ifadelerini kullandı.