TBMM Başkanı Şentop: “Türk firmaları rakip ülkeleri korkuttu”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen 5. Endüstriyel Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Çerkezköy 5. Endüstriyel Fuarı, Kapalı Pazar Yeri’nde açıldı. Açılışa TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan fuarda açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva gerçekleştirdi. Kozuva konuşmasında, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğmaktadır”

“Bildiğiniz üzere Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene yaşanan Covid-19 salgınına rağmen dördüncü fuarımızı online olarak gerçekleştirmiştik. Online fuar gerçekleştiren ilk ve tek oda olmayı da başarmıştık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında ifade ettiği gibi, biz hiçbir zaman umutsuz olmadık. Bu zamana kadar yaşadığımız birçok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak, pandemi sebebiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik sıkıntıların da Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğimize ve sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahip olduğumuza inandık. Bu vesileyle yüksek şahsiyetiniz başta olmak üzere saygıdeğer katılımcılarımıza konuklarımıza geleneksel hale gelen endüstriyel fuarımız hakkında özet bir bilgi sunmak istiyorum. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarıdır. İlkini 2017 yılında başarıyla gerçekleştirmiştik. Bu sene fuar paydaşlarımız olan Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi’nin katkılarıyla 24-27 Ekim tarihleri arasında beşincisini gerçekleştiriyoruz. Değerli katkıları için paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarımız bölgedeki KOBİ’lerin büyük firmalar ile işbirliği içerisinde olmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Büyük ölçekli firmalar açısından da bölgedeki yan sanayi sektörlerini tanımaları açısından verimli bir ortam oluşturmaktadır. Metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi birçok sektörden firmaların katılım sağlamasıyla yeni network ağları oluşturulması ve katılımcı firmalara sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanmaktadır. Yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğmaktadır” dedi.

“Hedefimiz 90 milyon dolar”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Çerkezköy Endüstriyel fuarımız kurulduğu günden bu yana kadar her geçen sene büyüyerek yoluna devam ediyor. Kalkınma Ajansı olarak odamız ve belediyemizle beraber Trakya’daki şirketlerimizi burada daha büyük ortamlarda ve imkanlarda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl pandemiye rağmen fuarımızı yapma kararı almış ve bir platform sayesinde Trakya’daki şirketlerimizi sanki fuar yapıyormuş gibi stantlarını kurdurarak online platformda fuarımızı gerçekleştirdik. Ve bu Türkiye’de bir ilk defa bölgesel anlamda oda, borsalarımızın, belediyemizin, kalkınma ajansımızın yerel olarak yaptığı online bir fuardı. Bugün burada 102 tane firmamız Trakya’nın Çerkezköy, Ergene, Lüleburgaz, Tekirdağ merkez, Keşan, Edirne ve daha sayamadığım birçok yerden hem stant kuran hem de ziyaretçi olarak gelen firmalarımız mevcut. Amacımız fuarımızda büyük üreticilerle, küçük üreticileri bir araya getirerek, onların mal alımlarını ve tedarik zincirlerini hem maliyet avantajı açısından hem de lojistik açıdan avantajlar sağlayarak alıcı ve satıcı arasında maliyet farkını azaltmak istiyoruz. Böylelikle bölgemizde daha fazla üretim olurken, istihdamı arttırıyor ve katma değerli üretime destek vermiş oluyoruz. Bizler biliyoruz ki üreterek ve ürettiğini satarak ve ihraç ederek büyüyebiliriz ve kalkınabiliriz. Trakya bölgemizin de bu anlamda geçen seneki ihracatı bir milyar dolar fakat firmalarımızın genel merkezlere malum olduğu üzere İstanbul’da olduğu için 5-6 milyar dolar olması gereken seviye şu anda yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar civarında. İnşallah bölgemizde meclis başkanımızın himayelerinde el birliğiyle bu ihracatı daha yukarılara taşımayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda iş dünyamızı ilgilendiren Trakya’da uyguladığımız 2-3 tane projeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki geçen sene online fuarda sayın başkanımızın önermiş olduğu e-ticaret ve e-ihracat platformlarının kurulması Trakya’daki esnafımızın, KOBİ’mizin, şirketlerimizin e-ticaret ve e-ihracat yoluyla da işini artırması idi. 2019 yılında 40 milyon dolar sıfırdan ihracat yaptığımız süreç, 2020 yılında 65 milyon dolar. İinşallah 2021 yılında hedefimiz 90 milyon dolar sıfırdan ihracat yapmayı hedeflemekteyiz” dedi.

“Hepimizin ortak sorumluluğudur”

Vali Aziz Yıldırım da, Tekirdağ’ın jeopolitik konumuna değindi. Yıldırım, “Tekirdağ, Marmara’ya ve Karadeniz’e kıyısı olması, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’a sınır olması, Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunması gibi sebeplerle coğrafi ve jeopolitik açıdan stratejik önem ve avantajlara sahiptir. Tekirdağ, sahip olduğu bu coğrafi ve jeopolitik avantajların yanında uluslararası limanlara, bir uluslararası havalimanına ve gelişmiş bir karayolu ağı ile uluslararası hatlara entegre olan demiryolu taşımacılığına ev sahipliği yapması sebebiyle ülkemizin lojistik altyapısı en güçlü illeri arasında yer almaktadır. Tekirdağ ili, coğrafi ve jeopolitik konumunun sağlamış olduğu bu avantajlar sayesinde Ülkemizin en güçlü sanayi altyapısına sahip illeri arasına girmiştir. İlimiz, 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Ülkemizde en fazla Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip ikinci il konumunda olup, en fazla sanayi elektriği tüketen 5. ildir. 2 bin 900’e yaklaşan, hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren sanayicileri ile ülke üretimine ciddi katkılar sunmaktadır. Görüldüğü üzere Tekirdağ, ticaret ve sanayi açısından daha fazla büyümeye, daha fazla gelişmeye oldukça yatkın bir konumdadır. Bu avantajlı konumu değerlendirerek üretimimizi artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu fuarda, firmaların bir araya gelerek ticaretlerini ve işbirliğini artırması, bölge sanayisinin gelişimine katkıda bulunması en büyük temennimizdir. Fuarımız, katılımcı firmalara sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etme, iş alanındaki farklı firmalarla görüşme, olası iş fırsatları için yeni kişilerle tanışma ve iş ağını genişletme imkanı verecek. Katılımcılara, sektörel bilgilerini geliştirme, müşteri ilişkileri ağını güçlendirme ve marka bilinirliliğini güçlendirme fırsatı sağlayacak. Firmaların bölgesel tedarik zinciri oluşturması ve bu zincirin bir parçası olması için de çeşitli fırsatlar sunacak. Bu fuarla umuyorum ki bölge endüstrisinin kapasitesi ve üretimimiz artacak, bölge ticaretini ve ihracatını daha fazla geliştirecektir” ifadelerini kullandı.

“4 Trilyon 300 milyar dolara ulaştı”

Fuarın hayırlı olmasını dileyen TBMM Başkanı Şentop, “2020 yılında internet üzerinden yapılan ticaret hacmi 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. Bundan sonra da internet üzerinden yapılan tanıtım ve satışların hacmi artarak devam edecek. Benzer durum diğer ülkelerde de yüzde 26’lık artış ile 4 trilyon 300 milyar dolara ulaştı. Bu oranın bu yıl 4 trilyon 900 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Şirketlerimizin gelecek planlama ve yatırımlarını bu gerçekleri dikkate alarak yapmalarını önemli buluyorum. Katılımcı firma sayısının artması, fuara ilginin arttığını ve fuarın giderek kurumsallaştığını göstermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye, son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolarlık yıllık hedefini aşmış bulunmaktadır. Aylık bazda ise 20 milyar dolarlık ihracat hedefine yılsonu itibarıyla ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Elbette bu artışta Trakyalı ve Çerkezköylü sanayicilerimizin de ciddi katkısı bulunmaktadır. Trakya’nın ve Tekirdağ’ın mütevazı tavrı, Türkiye ekonomisindeki büyük yerini görmeyi zaman zaman engelleyebilir. Ancak bizler biliriz, mütevazılık bizatihi büyüklüğün göstergesidir” diye konuştu.

“ Yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 9’luk bir ekonomik büyüme öngörülmektedir”

Türkiye’nin Covid-19’dan en az etkilenen ülkeler arasında olduğuna dikkat çekerek, yerli ve milli üretimin önemine değinen Şentop, “Türk sanayisi, iş dünyası da bir nevi kendi kabiliyetini ve kapasitesini test etti. Türkiye, Covid-19 salgını koşullarına rağmen salgının getirdiği menfi etkileri en az zararla atlatan ülkelerden birisi oldu. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz, AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporunun ekonomik değerlendirme başlığı altında, Türkiye’de yetkililerin iç talebi artırmak ve Covid-19’un ekonomik etkilerini hafifletmek için "büyük ve geniş kapsamlı bir dizi önlem" aldığına işaret edilmiş, söz konusu önlemler sonucunda Türkiye’nin, ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde kriz öncesi seviyelere ulaştığı belirtilmiştir. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 9’luk bir ekonomik büyüme öngörülmektedir ki dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında bu rakam, olağanüstü bir büyüme olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra, korona virüsü salgını uluslararası ticarette yeni arayışlara yol açtı ve bize de bazı fırsatlar sundu. Bunun bir sebebi ülkemizin gelişmiş ülke pazarlarına yakın olması ise, diğer sebebi de üretim, ulaşım ve depolama gibi alanlarda altyapımızın dünyanın en gelişmiş 10 ülkesindeki düzeyde olmasıdır. Özellikle Avrupa ülkeleri artık Çin gibi uzak pazarlardan mal tedarik etmek yerine, Türkiye gibi kendilerine daha yakın mesafelerdeki ülkelerden mal tedarik etme yoluna gitmeye başladılar. İhracatımızın 220 milyar dolar düzeyine erişmesi de bu durumu teyit etmektedir. 2022 yılından itibaren ihracatımızdaki artışın devam edeceği beklenmektedir ki, bu durum, Trakya Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımıza da yeni fırsatlar sunmaktadır. Çünkü Trakya Bölgemizde üretim yapan firmalarımız Avrupa pazarlarına en yakın noktadadır. Kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi açısından son derece avantajlıdır. Firmalarımızın ufukta beliren bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

“Türk firmaları rakip ülkeleri korkuttu”

Türk firmaların yükselişine değinen Şentop, “Türk firmaların rekabet gücünün uluslararası alanda artması bu gelişmelerin Türkiye’nin uyguladığı bağımsız ve milli menfaat eksenli dış politikalara yansıması, Türkiye’ye rakip ülkeleri ürkütmüşe, daha doğrusu korkutmuşa benziyor. Bu sebeple Türkiye’nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak için türlü türlü politik entrikalar çevirmeye başladılar. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’ye açıktan ambargo uygulayan malum ülkeler, bu sefer örtülü ambargo ve para politikalarıyla Türkiye’ye hasımane bir tavır içine girdiler. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, Kanada’nın İHA ve SİHA programı için gerekli olan kamera sistemlerinin satışını yasaklaması, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı sözde gerekçesiyle Türkiye’yi ‘gri liste’ye alması esasen ülkemize yönelik büyük çaplı komplonun bir parçasıdır. Bu komployu en iyi sizin göreceğinizi düşünüyorum. Palyatif piyasa verileri ve bu veriler üzerinden Türkiye ekonomisini zorda bırakmaya yönelik girişimlerini, yıllardır bu piyasanın içinde olan siz değerli iş insanlarımızın daha iyi göreceğine inanıyorum. Türkiye bütün komplo girişimlerine direnebilir ancak sizlerin desteği olduğu takdirde bu komplo girişimleri daha kolay savuşturulacaktır. Bu noktada millet ve devlet birlikteliği son derece önem arz etmektedir. Ne sizlerin ne de devletimizin dişiyle tırnağıyla kazıyarak bugüne birlikte getirdiğimiz milli sanayimizin zarar görmesine müsaade etme lüksümüz asla yoktur” şeklinde konuştu.

Şentop’un konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Şentop ve beraberindekiler daha sonra stand açan firmaları ziyaret etti.