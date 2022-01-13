TBB Başkanı Çakar: “Dünyada sermaye, para çok”

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Dünyada sermaye çok. Para çok. Pandemi öncesinde bu sermaye dünyada ciddi bir şekilde sirküle ederken, korumacı politikalar dolayısıyla gelişmiş ülkelerde toplanmaya başladı” dedi.

Adana Sanayi Odası’nda reel sektörün sorunları ve finansman taleplerinin dinleneceği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, üretim maliyetlerinin arttığını belirterek, “Yaşadığımız bu zor dönemde finansmana erişim noktasında reel sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından olmuştur. Üretim maliyetlerindeki olağanüstü artışlar, sanayicinin finansman ihtiyacında çarpan etkisi oluşturmuştur. Başta emtia fiyatları olmak üzere hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve ayrıca vadelerin kısalması, daha önceleri örneğin 10 TL’ye mal olan bir birim üretimin, şu an 20-25 TL’ye üretilmesine yol açmıştır” diye konuştu.

Türkiye’nin bu sene ihracat rekoru kırdığını da aktaran Kıvanç, “İhracat rakamımız 225 milyar 367 milyon dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştır. 2021 yılının 3-4 ayı da yok sayılabilir pandemi nedeniyle. Bu rakam Türkiye’nin 9 aylık ihracat rakamı olarak da düşünülebilir. Günlük gelen ihracat rakamlarına baktığında da ilk 9-10 günde yüzde 30’luk artış gözüküyor. İlk 9-10 günde belli olmaz ama böyle devam eder diye umalım” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin yatırıma gittiğini belirten Zeki Kıvanç, daha sonra şunları söyledi:

“Ülkemizdeki kapasite kullanım oranları maksimumum seviye ulaşmıştır. Bundan dolayı da ülkenin ihracat yapan para kazanan sanayici yatırıma yönelmiştir. Ülkede ciddi bir yatırım iştahı vardır. Birçok sanayici planlı sanayi alanları bulmakta zorluk çekmektedir. Sanayicilerimiz yatırım kredisine ulaşmakta zorluk çekmemesi bizim için en önemli unsurdur.”

“Sermaye akışları kısmen yavaşladı”

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise dünyada sermayenin çok olduğunu söyledi. Paranın gelişmiş ülkelerde toplandığını aktaran Çakar, “Dünyada sermaye çok. Para çok. Pandemi öncesinde bu sermaye dünyada ciddi bir şekilde sirküle ederken, gelişmiş ülkelere doğru akarken bu korumacı politikalar dolayısıyla gelişmiş ülkelerde toplanmaya başladı. Gelişmekte olan ülkelere giden sermaye akışları kısmen yavaşlamaya başladı. Maalesef pandemi döneminde aşının gecikmesiyle beraber bütün ülke ekonomilerinde bunu belirgin bir şekilde hepimiz hissetmiştik. Bunun sonucu olarak emtia fiyatları ve girdi maliyetleri ciddi anlamda arttı. Varlık fiyatları özellikle belli ülkelerde ciddi anlamda düşmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Türk bankacılığının altyapısı sağlam”

Türkiye’deki bankacılık sistemlerinin pandemi döneminde çok iyi çalıştığını aktaran Çakar, “Pandemi döneminde Türkiye’deki ödeme sistemleri çok iyi çalıştırıldı. Bütün şubelerimiz çalıştı. Türk bankacılık sektörünün dijital ve teknolojik altyapısı çok iyi olduğu için biz internet ve mobil gibi dijital kanallarla müşterimizin talebini karşılar duruma geldik. Sadece basit operasyonel işlemlerin yanında kredi kullanımı ve satış noktasında da ciddi bir entegrasyon sağlandı” dedi.

“En büyük yatırım bankacılık sektörüne”

Türkiye’deki en büyük yatırımın bankacılık sektörüne yapıldığına dikkat çeken Alpaslan Çakar, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Bizim ülkenin bankacılık sektörüne bakıldığında 22 farklı ülkenin ya bankası ya da şubesi var. Türkiye’de yapılmış en büyük yatırım yine bankacılık sektöründe olmuştur.”

Konuşmaların ardından Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a günün anlam ve önemine ilişkin hediye taktim etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı sanayicilerin soru-cevaplarıyla devam etti.