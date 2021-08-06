Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya son 5 yılda yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 79’luk artışla 17,5 milyon dolardan, 29 milyon dolara taşıdı. Sektör iki ülkeye 100 milyon dolarlık taze meyve sebze ve mamulleri ihracat hedefliyor. Kuzey Makedonya ve Kosova’ya yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde 100 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Pandemi döneminde ihracatta rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Balkan ülkelerine ihracatını artırmak için harekete geçti. Pandemi öncesinde Kuzey Makedonya’ya ‘İş Gezisi’ düzenleyerek Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki ile bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu sefer Kuzey Makedonya ve Kosova’dan ithalatçıları İzmir’de ağırladı. Kuzey Makedonya’dan iş adamı Azem Ismaili ve Kosova’dan iş adamı Alban Shala’yla Ege İhracatçı Birliklerinde bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova’da Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu, Türk ürünlerinin özellikle tercih edildiği, marketlerde arandığını, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin iki ülkeye ihracatlarının sürekli arttığını dile getirdi.

Kuzey Makedonya, Kosova ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ülkeler arasında ticaretin gelişimine zemin hazırladığına temas eden Başkan Uçak, “2016 yılında Kuzey Makedonya ve Kosova’ya 17,5 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılı sonunda 29 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 5 yılda iki ülkeye ihracatımız yüzde 79 artış gösterdik. Kuzey Makedonya’ya ihracatımızda ilk sırayı narenciye ürünleri alırken, Kosova’ya ihracatta su ve domates öne çıktı. İlerleyen dönemde iki ülkeye ihracatta 100 milyon dolar seviyesine çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye 2020 yılında Kuzey Makedonya’ya 13 milyon 216 bin dolarlık taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihraç ederken, ağırlığı 12,2 milyon dolarla taze meyve sebze ürünleri oluşturdu. Kosova’ya ise 9,7 milyon doları meyve sebze, 7,9 milyon doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 17,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşıldı.