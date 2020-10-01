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Taze Kuru Gıda'nın SPK başvurusu onaylanmadı

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermaye artışı ile ilgili başvurusu SPK tarafından onaylanmadı.

Ekonomi 01.10.2020, 09:07
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Taze Kuru Gıda'nın SPK başvurusu onaylanmadı

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermaye artışı ile ilgili başvurusu SPK tarafından onaylanmadı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 2020/61 sayılı bülteninde yer alan açıklamaya göre, 
Bizim Menkul Değerler A.Ş'nin 02.09.2020 tarihli başvurusu ile Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 10.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 900 oranında artırılarak 10.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.''

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