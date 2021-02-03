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Tavuk fiyatlarına 2 TL zam

SAMSUN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başlandığını açıklamasının ardından tavuk fiyatları kilo başına 2 TL zamlandı.

Ekonomi 03.02.2021, 08:54
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Tavuk fiyatlarına 2 TL zam

SAMSUN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başlandığını açıklamasının ardından tavuk fiyatları kilo başına 2 TL zamlandı.

Dünyayı etkisi altına korona virüsü (Covid-19) sürecinde birçok gıda maddesine zam geldi. Bazı gıda ürünlerinin tedarikinde ve üretiminde sıkıntı yaşanmamasına rağmen fiyat artışının yaşanması gıda enflasyonunu da olumsuz yönde etkilemişti. Samsun Kasaplar Odası beyaz etten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik Ticaret Bakanlığının yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu açıklamasının ardından Samsun’da tavuk fiyatlarına yangından mal kaçırır gibi zam yapıldığına dikkat çekti.

“Tavuğun kilosuna 2 TL zam geldi”

Bir anda tavuğa kilo başına 2 TL zam geldiğinin altını çizen Mustafa Pamuk, “Tavukta suni bir artış var. Bu artışın neden olduğunu kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanımız gıda fiyatları ile ilgili bir açıklama yapmıştı ve vatandaşlarımız da çok güzel karşılamıştı. Vatandaşlar bu duruma sevinirken bir anda fiyatlara zam gelmeye başladı. Kasaplar olarak kırmızı ette de beyaz ette de aynı sıkıntı var. Türkiye genelinde herkes aynı dertten muzdarip. Alelacele sanki yangından mal kaçırır gibi bir anda zam uygulandı. Tavuğun kilosuna 2 TL zam geldi. Bu engellenmezse daha da fazla gelecek. Yumurta da zam durdu. Yumurta fiyatlarına tepki gösterilince fiyatlarda frene basıldı. Yumurta fiyatlarında firene basılırken, beyaz ve kırmızı et fiyatlarında gaza basıldı. Buna da bir ‘dur’ demenin zamanı geliyor. Tavuğun kilosu ortalama 13 TL’ydi şu anda 15 TL oldu. Fiyatlardan yarından sonra tamamen oturur. Firmalar 1’er gün arayla fiyatlarını aynı oranda dengeleyecekler” dedi.

“Tavuk paketlerine tepkiden dolayı fiyat bile yazmıyorlar”

Gelen tepkilerden ve zamlardan dolayı tavuk paketlerinde fiyat ibaresinin boş bırakıldığına değinen Pamuk, şunları söyledi:

“Fiyatların arttığını gören vatandaşlar, ‘ne zaman zamlandı’ diyor. 2 TL azımsanacak bir rakam değil. Bunu bütün bir tavuğa vurduğunuzda 5 TL’ye denk geliyor. Vatandaşın cebinden bir tavuk alırken 3-4 ekmek parası ekstradan çıkacak. Fiyat artışı satıcılara hiçbir zaman kar getirmiyor. Biz fiyatların artmasından memnun değiliz. Üretici kısmında bir sıkıntı var. Biz tavuğun kilosunu 10 TL’den satsak sürümden daha fazla kazanırız. Maliyetin üstüne maliyet bindirmemek lazım. Tavuk tedarikinde ve sayısında da bir sıkıntı yok. Piyasada tavuk bulmada da bir sıkıntı yok. Herhalde bir yasa çıkacak, önce zam yapıp sonra da fiyatları aşağıya çekme yoluna gidecekler. Bizim gördüğümüz bu. İnşallah devlet büyüklerimiz bu işe el atacaktır. Tavuk paketlerine artık fiyat etiketi de koymuyorlar. Hiçbir firma tavuğa fiyat yazamıyor. Çünkü yazdıklarında tepki görüyorlar. Şu anda etiketteki fiyatları komple kaldırdılar, sadece kilosu yazıyor.”

Samsun’da tavuğun kilosu ortalama 15 TL’den satılıyor.
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