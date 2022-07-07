Tavuk eti üretimi yüzde 11,6 arttı

Mayıs ayında tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 199 bin 900 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,59 milyar adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,3, tavuk eti üretimi yüzde 11,6, hindi eti üretimi yüzde 1,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7, hindi eti üretimi yüzde 9,6, tavuk eti üretimi yüzde 9,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 azaldı.

Bir önceki ay 199 bin 200 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 0,4 artarak 199 bin 900 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 588 milyon 134 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 0,2 artarak 1 milyar 590 milyon 600 bin adet oldu.