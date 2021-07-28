Tavuk Dünyası’ndan 10 yeni restoran

Türkiye’nin dört bir yanındaki restoranlarında tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası büyümeye devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışı yapan şirket, 233 farklı noktada müşterilere hizmet veriyor.

2012 yılında İstanbul’da açılan ilk restoranıyla hizmet vermeye başlayan Tavuk Dünyası büyüme grafiğini sürdürüyor. 2021’in ikinci çeyreğinde 10 yeni restoran açılışı gerçekleştiren şirket, Türkiye’de 233 farklı noktada tüketiciyle buluşuyor. Şirket ayrıca Haziran ayında Kıbrıs’ın liman kenti Girne’de de bir restoran açtı.

Konuyu değerlendiren Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz, lezzeti kaliteyle birleştirip üstün restoran deneyimini misafirlerimize sunmak oldu. Misafirlerimizle aramızda kurduğumuz bağ bize sürdürülebilir bir başarı grafiği sağladı. Şimdi bu bağı güçlendirme ve yayma yolunda harekete geçtik. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik. 4 bin kişiyi aşan insan kaynağımızla misafirlerimize akıl almaz lezzet deneyimimizi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte Türkiye’nin 7 farklı şehrinde 9 yeni restoran açtık, ek olarak Kıbrıs’ta da ilk restoranımızı misafirlerimizle buluşturduk. Hedef yılsonunda 250 restorana ulaşmak. Bu hedefin gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Şirket son olarak Gaziantep, İstanbul, Hatay, Ankara, Mersin, Aydın, Muğla ve Kıbrıs Girne’de açılan yeni restoranlarında hizmet vermeye başladı.