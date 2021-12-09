Tavuk Dünyası restoran sayısını 250’ye çıkardı

Yeme içme sektöründeki yatırımlarına devam eden Tavuk Dünyası yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açtı. Bu yatırımlarının ardından Türkiye genelinde 250 restorana ulaşan şirket, yeni yıl için ise hedef büyüttü. Önümüzdeki senenin ilk yarısında ise Türkiye genelinde 50 yeni restoran yatırımı daha yapmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki restoranlarında tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası, 2021 yılı için belirlediği 250 restoran hedefini gerçekleştirdi. Son olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Rize, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Manisa’da açılan şubeleriyle büyüyen şirketin ajandasında, yeni yılın ilk yarısında 50 restoran açılışı daha bulunuyor.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “2021 yılını hedeflerimize uygun şekilde tamamlıyoruz. 4 bini aşkın insan kaynağımız, yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle aramızdaki bağı güçlendirdiğimiz bu yıl da büyüme grafiğimize ivme kazandırdık. Planladığımız yatırımları hayata geçirerek yaklaşık 40 restoranın açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı şehirlerinde 250 lezzet noktasında misafirlerimizle buluşuyoruz. 2022 yılında kuruluşumuzun onuncu yılını kutlayacağız ve yılın ilk yarısında 50 restoran yatırımını daha devreye alacağız. Bu restoranlarda yaklaşık 750 kişi için de yeni istihdam fırsatı yaratacağız” açıklamasında bulundu.