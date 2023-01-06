Tavuk Dünyası, halka arz için SPK’ya başvurdu

Tavuk Dünyası, halka arz için Sermaye Piyasası Kurumu’na (SPK) başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Türkiye yeme-içme sektörünün önde gelen markalarından Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20,7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunduğunu açıkladı. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu halka arz ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Şirket olarak büyüme yolculuğumuza çok daha güçlü bir şekilde, yatırımcılarımızla birlikte devam etmek istiyoruz. Bunun için ilk adımı atarak halka arz amacıyla izahname başvurumuzu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Markanın, restorancılık sektöründe franchise yatırımcılarından her zaman yoğun ilgi gördüğünü belirten Mumcu, aynı yoğun ilgiyi halka arz sürecinde yatırımcılardan da görmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, şirket paylarının yüzde 79,7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor. Marka, 30 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’nin 52 şehrinde ve KKTC’de olmak üzere, toplamda 275 restoranı ile hizmet vermekte olup, 2022 yılının ilk 9 ayında kendi restoranları ve bayi restoranları ile toplam 1,5 milyar TL’yi aşan sistem satışı oluşturarak, bir önceki yılın aynı dönemi kaydedilen toplam sistem satışlarının yaklaşık 3 katına ulaştı.