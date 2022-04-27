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TAV yılın ilk üç ayında 10 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları ilk çeyrekte 4,3 milyon dış hat ve 5,7 milyon iç hat yolcusuna hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğini yüzde 131 artırdı.

Ekonomi 27.04.2022, 09:09
TAV yılın ilk üç ayında 10 milyon yolcuya hizmet verdi

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki öncü markası TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı. TAV’ın cirosu ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 149,2 milyon avro oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Yılın ilk çeyreğinde, Antalya’yı 2027 yılından sonra işletecek ortak girişimimizi 375 milyon avro büyüklüğünde bir sermaye ile fonladık. Kira peşinatının kalan kısmı için finansmanı tamamladık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne 1,8125 milyar avro tutarındaki kira peşinatı ödememizi yaptık. İçinde bulunduğumuz büyük jeopolitik türbülans içerisinde bu finansmanı kapatabilmemizi büyük bir başarı olarak görüyorum. Oldukça zor şartlar altında ve çok kısa sürede kapattığımız bu finansman hem Antalya’nın varlık kalitesini hem de TAV’da biriktirdiğimiz entelektüel sermayeyi açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Dış hat yolcusunda yaşanan büyük toparlanmanın devamı ve Almatı’nın da katkısıyla birinci çeyrekte 2019’a kıyasla FAVÖK’ümüzün yüzde 88’ini telafi ettik ve pandeminin başından beri yakaladığımız en yüksek telafi oranını elde ettik. Bu yüksek oranla pandemi öncesi çeyreklik FAVÖK seviyelerimize de oldukça yaklaşmış olduk.

Almatı oldukça az olan mevsimselliğiyle özellikle düşük sezonda TAV’a yüksek katkı sunmaya devam ediyor. Geçen çeyrek konsolide FAVÖK’ümüzün yüzde 30’unu üreten Almatı, bu çeyrek de yüzde 32’sini üretti. Düşük sezon ve Almatı etkisinin birleşmesiyle bu çeyrek Türkiye dışı ciromuz konsolide cironun yüzde 63’üne ulaştı.

Türkiye’de işlettiğimiz havalimanlarında yolcu trafiği Rusya ve Ukrayna dışındaki bütün ana pazarlar için oldukça kuvvetli seyrediyor. Ayın tamamlanmış günlerine dair kısmi rakamlara(*) baktığımızda Antalya dış hat yolcusu Nisan ayında 2019’un sadece yüzde 7 altında gerçekleşiyor. Türkiye’de Turizm'in çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık. Rus ve Ukraynalı misafirlerimizin sayısında büyük düşüş olmasına rağmen, diğer ana pazarlardaki kuvvetli talebin bu düşüşlerin tamamına yakınını Nisan ayında kapattığını görüyoruz. Almanya 2019’un yüzde 25 üstünde, İngiltere yüzde 67 üstünde, İran yüzde 41 üstüne ve kalan ülkeler de yüzde 8 üstünde seyrediyor.

TAV tarihinde birçok krizle karşılaştık ama hepsinden daha da güçlenerek çıkmayı bildik. Bu nedenle krizlere karşı dayanıklılığın TAV’ın genlerinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

TAV Havalimanları’nın İcra Kurulu Başkanı olarak tam 25 yıldır görev yapıyorum. 65 yaşında bırakmam gereken görevimi ortaklarımızla aldığımız bir karar ile 2 yıl daha uzatmıştık. O uzatma neredeyse 2,5 yıl oldu ve ben artık 67 yaşındayım.

Bir yıldır ortaklarımızla şirketimizin yeni yönetiminin oluşması için çalıştık. Antalya ihalesinin kazanılması ve kira peşinatının ödemesinin tamamlanmasını takiben yeni yönetimi duyurma kararı almıştık. Bu adımların gerçeklesmesi ile birlikte Yönetim Kurulumuz bu kararı onayladı.

1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren görevime TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve şirketin ortağı olarak devam edeceğim.

- Şirketin kuruluşundan beri birlikte çalıştığım ve son altı yıldır da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Serkan Kaptan TAV Havalimanları Holding’in İcra Kurulu Başkanı,

- Franck Mereyde Üst Yönetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi,

- Yine 16 yıldır birlikte çalıştığım CFO’muz Burcu Geriş, CFO’luk uhdesinde kalmak kaydıyla İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlerine devam edeceklerdir.

Öncelikle özenle seçimini yaptığımız bu üç arkadaşıma başarılar diliyorum. En iyisini yapıp TAV’ı çok daha başka yerlere taşıyacaklarından eminim. Adil ve şeffaf bir şekilde, çalışanlarımıza öncelik vererek, ülkemize, ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve müşterilerilerimize çok faydalı bir yönetim sergileyeceklerine inancım tamdır.

Bu vesileyle 25 yılda yarattığımız dünya markasına yaptıkları ölçülemez katkıları için çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

(*) Kısmi rakamlar ay sonunda açıklanacak nihai rakamlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL BİLGİLER

(m avro)

1Ç21

1Ç22

% değişim

Konsolide Ciro

60.6

149.2

146%

FAVÖK

(3.7)

32.6

a.d

FAVÖK Marjı (%)

-6.1%

21.8%

27.9 puan

Net Kâr / (Zarar)

62.2

(21.5)

a.d.

Yolcu Sayısı (m)

4.3

10.0

131%

- Dış Hat

1.1

4.3

300%

- İç Hat

3.3

5.7

75%
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