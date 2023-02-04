Tatlıcılardan stokçulara ’fıstık’ tepkisi

Son zamanlarda enflasyonu bahane ederek yeşil fıstık fiyatlarını tavan yapan stokçular tatlıcıları kızdırdı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yetkililerden ithal fıstık için kapıların açılmasını ve stokçulara bu yolla darbe yapılmasını istedi.

Son bir yılda 165 TL’den 630 TL bandına çıkan yeşil fıstık fiyatları tatlılara yansıdı. Fıstık stokçuları enflasyonu bahane ederek depolayıp yükselttikleri yeşil fıstık altın değerine ulaştı. Tatlıcılar stokçulara tepki göstererek ithalat yoluyla darbe yapılmasını ve fiyatların aşağı çekilerek vatandaşlara uygun ve kaliteli satışı gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Yarım asırdır Diyarbakır ve Türkiye’yi tatlandıran dünyaya açılma yolunda projelere imza atan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Eladı, Cumhurbaşkanının sözüyle yola devam ettiklerini, fakat stokçuların bunu engellediğini söyledi. Elaldı, “Bizde tatlının baş masraf ve maliyeti fıstık, geçen yıl ocak ayında aldığımız fıstık 165 lira iken şuanda 630 lira. Gaziantep ve Şanlıurfa yöresinde önümüzdeki 3 yıla kadar yetecek fıstık var, stokçular peyder pey bir araya gelerek fıstık fiyatlarını uçuruyor. 630 lira fıstık yazık Allah’tan korkun. Geçen yıldan bu yana ne oldu da bu kadar arttı. Devletimizden özel ricamız ithalat yollarının açılması ve fıstık fiyatının düşmesi. Kapılar dışarıdan gelen fıstığa açılırsa stokçulara ders olur ve mecburen fiyatları indirmek zorunda kalırlar. Bizim işimizin sırrı, en iyisini en ucuza vererek sürümden kazanmak, Cumhurbaşkanımız bunu defalarca iş adamlarına söyledi, iyi yapın, ucuz ve çok satın ki çok kazanın. Ben yıllardır böyle yapıyorum, fiyat sabitlememe gerek kalmadan piyasanın çok altında en iyisini yapıyorum. Fıstık fiyatları böyle giderse müdahale edilmezse 1 ay sonra 800 liraya çıkacak, biz acaba baklavayı ne kadar verebileceğiz. Stokçulara ithalat yoluyla darbe vurulması lazım” dedi.