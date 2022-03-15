Tatlı sularda avlanma yasağı başladı... Avlanmanın son gününde tonlarca balık tezgahları doldurdu

Tatlı suların dip balığı olarak bilinen, boyları 1,5 metre uzunluğunda ve 40 kilograma kadar çıkabilen Aynalı Sazan, tatlı sularda avlanma yasağının son gününde tezgahları süsledi. Kilosu 35 liradan satılan Sazan, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ülke genelinde tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Sulak alanlarda yetişen ve vatandaşların tatlı su balıkları arasında en çok sevdiği balıklar arasında yer alan Aynalı Sazan’da, tezgahları son gün süsledi. Tatlı suların dip balığı olan ve bazı bölgelerde boyları 1,5 metre uzunluğuna kadar çıkan ve 40 kilogram olarak tartılan Sazan balığı, avlanma yasağının başladığı gün Düzce’de tezgahları doldurdu.

Balıkçı Tuncay Kılıç, avlanma yasağının tatlı sularda başladığını ve son güne rağmen tezgahta Sazan bulunduğunu dile getirerek "Bugün itibari ile iç sularda tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Bizde son gün balık çeşidimizi bitirdik. Az bir balık çeşidimiz kaldı. Bu balıkta bölgenin sevdiği balıklardan. Sazanın birkaç türü var. Ama sarı balık dediğimiz orijinal sazan bölge halkı da seviyor. Bugün son olarak tezgahımıza getirdik. Avlanma yasağı başladı ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var. Denizlerde avlanma devam ediyor. Denizde de sanayi tipi avcılık bitiyor. Yani normal avcılık denizlerde devam edecek. 12 metreye kadar kıyı avcılığı, kıyı balıkçılığı devam ediyor. O yüzden deniz ürünleri devam ediyor. Sıkıntı yok balık var. Yılın 12 ayı tezgahlarda balığımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Tatlı sularda avlanma yasağının bittiği gün Sazan, balık tezgahlarında kilosu 35 liradan satıldı.