TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN GEBKİM’E GELİYOR

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, ülkesinin Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB’sine (GEBKİM) gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımları görüşmek için 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM’e geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılacağı ziyarette yapılması hedeflenen yatırımların ayrıntıları konuşulacak.

“TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KİMYA İHTİSAS OSB’SİNİ SEÇECEKLER”

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov’un ziyaretiyle ilgili, “Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. GEBKİM kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Konumumuz ve kimya üreticilerini tek bir adreste toplayan ekosistemimizle Tataristan için önemli bir üretim üssü olacağımızın farkındayız” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ BAKANI MUSTAFA VARANK EŞLİK EDECEK”

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un GEBKİM ziyaretine Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik edecek. Bakan Varank, GEBKİM ve Türkiye’nin avantajlarını Cumhurbaşkanı Minnihanov ile paylaşacak.