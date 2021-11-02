banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Tat Gıda ambalajlarını yeniledi

-Tat Gıda Pazarlama ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasia Özgen:-"Tüketicilerimize, mevsiminde yetişen en iyi domateslerle özenle hazırladığımız Tat salçalarımız ve domates ürünlerimiz ile en lezzetli yemekleri yapabileceklerini göstermek istedik"

Ekonomi 02.11.2021, 15:29
Tat Gıda ambalajlarını yeniledi

İSTANBUL(AA) - Domates ürünleri, salça, ketçap ve konserve markası Tat, başta salça ve domates ürünleri olmak üzere ambalajlarını yeniledi.

Tat Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, sofralara doğal, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunma ilkesiyle çalışan Tat’ın salça ve domates ürünleri “tüketiciyle konuşan” yeni ambalajlarıyla raflarda yerini aldı. Mutfaklarda güvenle tüketilen ürünleriyle hayatı kolaylaştırırken, tüketicisine yeni tatlar da sunan Tat, yeni ambalaj tasarımlarında ürün etiketlerini daha da detaylı hale getirdi.

Tat Gıda Pazarlama ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasia Özgen, yıllardır Türkiye’nin güvenle ve beğeniyle tükettiği sayısız ürüne imza atan Tat’ın Türkiye’de en büyük domates üreticisi konumuna sahip olduğunu belirterek, “Yıllar içinde domatese dair birçok ürünün yanı sıra farklı ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturduk. Domates üretimiyle adım attığımız sektörümüzde, sofralara daima kaliteli, sağlıklı, kaynağı belli ürünler sunmayı ilke edindik. Ürünlerimize ve kalitemize duyulan güvenle her yıl kendimizi yenileyerek, geliştirerek tüketicimize dokunuyoruz.

Özenle yetiştirilen domateslerimizi besin değerlerinin en yüksek olduğu zamanda, mevsiminde topluyoruz. Kaynağı, üreticisi belli domateslerimizin gerçek lezzetlerini ve besin değerlerini tüm tazeliğiyle koruyarak, sağlıklı ve güvenilir şekilde paketleme sürecinden geçiriyor, rengi, kokusu, kıvamıyla en iyi şekilde tüketicimize ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek, onlara yeni tatlar sunacak nitelikte ürünler çıkardıklarını ifade eden Özgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil beslenme ve yaşam alışkanlıklarını yakından takip eden, pazar araştırmalarını iyi okuyan, trendlerin öncülüğünü yapan markayız. Bu sayede hem tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunuyor, hem de onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Güveni esas alan müşteri odaklı yaklaşımımız, kalitemiz, inovasyon kültürümüzle sektöre liderlik ediyoruz. Tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermek için sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Bu doğrultuda başta salça ve domates ürünleri olmak üzere tüm ambalajlarımızda yenileme sürecine girdik. Aynı zamanda yeni sezon için hazırladığımız reklam filmimizde de geleneksel yollarla kendi salçasını yapan, domatesini doğrayıp veya rendeleyip dondurarak saklayanlara, aslında Tat’ın onlar için büyük bir titizlikle bu süreci yönettiğini anlatmak istedik. Bu yolculuğu anlatan filmimizde 'Yemeğin Tadı Domates, Domatesin Tadı Tat' diyerek yola çıktık. Domates mutfakların vazgeçilmezi, hemen hemen her yemeğin baş tacı. Tat olarak bizim de 54 yıldır bitmeyen tutkumuz. Tüketicilerimize, mevsiminde yetişen en iyi domateslerle özenle hazırladığımız Tat salçalarımız ve domates ürünlerimiz ile en lezzetli yemekleri yapabileceklerini göstermek istedik.”

#Tat Gıda
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6