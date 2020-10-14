Yeni yönetmelik hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte uzun zamandır beklediğimiz değişiklikler yeninden düzenlendi. Gerek mevcut işletmeler gerekse de yeni açılacak işletmeler için birçok düzeleme söz konusu oldu. Artık emlak aracılık faaliyetleri sadece Yetki Belgesi alan işletmeler tarafından yapılabilecek. Emlak işletmelerinde taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. Müteahhitler kendi adlarına kayıtlı taşınmazlar dışındaki yerlerin satış ve kiralamalarına aracılık edemeyecekler” dedi.

Taşınmaz Ticaretinde İlke ve Kurallar Değişiyor

Akdoğan “Yeni yönetmelik çerçevesinde emlak işletmelerinin bile alım satım veya kiralamasına yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremeyecek. İşletmeler taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilanlarında yetki belgesi numarasına ve iletişim bilgilerine yer verecekler. Verdikleri hizmet nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamayacaklar. Aldıkları her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunacaklar. İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer vermeyecekler” dedi.