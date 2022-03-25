Tasarruf sistemiyle altına talep arttı

Kuyum sektörü ile mücevher sektörünün önemli firmaları, altın üreticileri İstanbul Jewelry Show fuarında yer alıyor. Fuarda yastık altı altınların ekonomiye kazandırıldığı sistem de tanıtılırken, bu uygulama ile birlikte vatandaşların bilinçlenerek altına talep gösterdiği belirtildi.

İstanbul Jewelry Show 24-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Fuarda kuyum sektörü ile mücevher sektörünün önemli firmaları, altın üreticileri yer alıyor. Aynı zamanda fuarda yastık altı altınların ekonomiye kazandırıldığı sistemin tanıtımı da yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlanan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) vatandaş tarafından ilgi görüyor. Fuarda bulunan birçok firma altın tasarruf sistemini vatandaşlara tanıtıyor. İSGOLD Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Aşık, altın tasarruf sistemiyle birlikte vatandaşın bilinçlendiğini belirterek, "Bu sistemle altına talep arttı" dedi.

Erdem Aşık, fuarın pandemiden dolayı birkaç yıl düzenlenemediğini belirterek, özellikle yabancı katılımcıların büyük ilgisiyle karşı karşıya olduklarını aktardı. Borsa İstanbul rafinerileri listesinde yer aldıklarını ifade eden Aşık, "Altın ve gümüş rafinasyonu, kare kodlu gram altın ve gümüş üretimi yapıyoruz. Bu konuda madenler, bankalar ve diğer iş ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından gelen hurda altınları işleyerek saf altın haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altın tasarruf sistemiyle birlikte vatandaş bilinçlendi, altına talep arttı"

Aşık, "Devletimizin başlatmış olduğu altın tasarruf sistemiyle birlikte vatandaş bilinçlendi, altına talep arttı. Bu konuda vatandaşlarımız altınlarını sisteme dahil ediyorlar. Çok ciddi bir anlamda yastık altı altınları ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olmaya devam ediyoruz. Umut ediyoruz ki yıl sonuna kadar devletimizin bize vermiş olduğu politikalarla birlikte daha da etkin bir şekilde altınları ekonomiye kazandırmayı istiyoruz" dedi.

"Bankalar altın tasarruf sistemi konusunda bilgilendirme yapıyor"

Anlaşmalı oldukları banka şubelerinde altın değerleme uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını vurgulayan Aşık, "Banka kendi şubelerindeki müşterilerine altın tasarruf sistemi konusunda bilgilendirme yapıyor. Bu konuda sürekli olarak altın toplama işlemi yapıyoruz. Noktalarla ilgili rakamlar çok ciddi boyutlarda yer alıyor. Şu an günlük olarak 15 kilogram civarında altın topladığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Sistemin vatandaşa net bir şekilde anlatıldığını belirten Aşık, vatandaşların da sistemi net bir şekilde anladığını aktardı. Aşık, "Ukrayna-Rusya savaşı vatandaşlar üzerinde elbet bir engel oluşturuyor" açıklamalarında bulundu.