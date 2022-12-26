“Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi 2 bin 500 kadına ulaştı

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin 27 enerji santralinin yer aldığı bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi tamamlandı.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 16 ilindeki 27 farklı kırsal bölgesinde geçen yıldan bu yana hayata geçirilen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi ile çevresel ve ekonomik sorunlarının etki boyutunun arttığı günümüzde aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda enerji şirketine ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verildi.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile katılımcılar elektrik enerjisi ve suyun akıllıca ve bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirilerek, hem ev ekonomisine hem de dünyanın ekolojik dengesine katkı sağlanması konusunda bilinçlendirildi. Seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve tasarruf kitleri de verildi.

4 farklı projede 6 bin 800 kadına ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi kapsamında Mersin’de Anamur, Aydın’da Karacasu ve Bozdoğan, Denizli’de Acıpayam ve Kale, Muğla’da Seydikemer ve Ula, Erzurum’da Aziziye, Elazığ’da Merkez, Konya’da Sarayönü ve Ereğli, Kayseri’de Yahyalı, Sivas’ta Gemerek, Tokat’da Turhal, Amasya’da Merkez, Giresun’da Dereli ve Bulancak, Trabzon’da Köprübaşı, Van’da Edremit, Sakarya’da Gevye ve Çanakkale’de Merkez ve Lapseki bölgelerindeki kadınlarla buluşuldu.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında ‘Önce Sağlık’ projesiyle 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi.

2019 yılıyla birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, pandeminin ardından hayata geçirilen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesinde de 2 bin 500 kadına eğitim verildi. Böylelikle 4 farklı sosyal sorumluluk projesinde toplamda 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.