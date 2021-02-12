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Tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 39,5’e yükseldi

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranında yükseliş eğilimi devam etti. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 39,5’e ulaşarak 2014 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek seviyeye geldi.

Ekonomi 12.02.2021, 13:16
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Tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 39,5’e yükseldi

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranında yükseliş eğilimi devam etti. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 39,5’e ulaşarak 2014 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek seviyeye geldi.

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye’nin araştırmasına göre, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37,5 olan yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı, dördüncü çeyrekte 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 39,5’e ulaştı. Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyrek ile benzer seviyede gerçekleşti. Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içerisinde tasarruf yapmış olanların oranı üçüncü çeyreğe göre 7 puan artarak yüzde 46’ya; gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı ise 5 puan artarak yüzde 48’e çıktı.

Üçüncü çeyrekte hem çocuklu hem çocuksuz bireylerde artan tasarruf sahipliği, genel tasarruf sahipliği oranını yüzde 20,2’ye taşımıştı. 2020 yılının son çeyreğinde ise çocuklu bireylerin tasarruf sahipliğinde gözlenen düşüş nedeniyle, genel tasarruf sahipliği oranı da yüzde 18 seviyesine geldi. Tasarruf sahipliğine yaş grupları açısından bakıldığında, 25-34 yaş grubundaki tasarruf sahipliği 7 puanlık bir düşüşle yüzde 24’e gerilerken, 18-24 yaş grubundaki tasarruf sahipliği 6 puan artış göstererek yüzde 26’ya yükseldi.

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında ‘Geleceğe yatırım’ yükselişte

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında geleceğe yatırım unsuru 7 puan yükselişle yüzde 50’ye ulaşarak ilk sıradaki yerini koruyor. Diğer unsurlar arasında 5 puanlık düşüşle yüzde 23’e gerileyen “Çocuklarım için” unsurunda dikkat çekici bir değişim gözleniyor.

Tasarruf araçları tercihinde sistem içi altın ve BES 2020’yi artış trendi ile kapattı

Son çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 25 ile bireysel emeklilik fonları olurken, 2018 yılında başlayan yükselişini sürdüren sistem içi altın yüzde 18 pay ile en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri oldu. En çok tercih edilen tasarruf araçlarından bir diğeri de son çeyrekte meydana gelen 5 puanlık kayba rağmen yüzde 20 ile yastık altı altın ve nakit oldu.

“Pandemi döneminde de müşterilerimizin tasarruf eğilimlerini destekliyoruz"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, tasarruf sahipliği ve tasarrufa yönelik olumlu tutumların 2020’de gösterdiği yükselişe dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Araştırma sonuçları bize içinde bulunduğumuz koşulların özellikle genç bireylerin tasarruf konusunu gündemlerine aldığını gösteriyor. Ayrıca sistem içi tasarruf araçlarının da yüksek oranlarda tercih edildiğini gözlemliyoruz. Banka olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve müşterilerimizin tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım araçlarını sunmaya devam ediyoruz”.
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