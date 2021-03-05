“Taşa değer katanlar” bir araya gelecek

Covid-19 salgını nedeniyle Marble İzmir Fuarı Sektör Danışma Kurulu kararı doğrultusunda ertelen 6. Uluslararası Taş Kongresi, 8-11 Haziran tarihlerinde yapılmak üzere sektör kurulunun kararını bekliyor.

6. Uluslararası Taş Kongresi, “Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar” teması ile bilim insanlarını sektör temsilcilerini alım heyetlerini yeni teknolojilerle buluşturma hedefiyle yola çıkmıştı. Kongre çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini, bu doğrultuda 60’tan fazla gönüllü yürütme kurulu üyesinin yoğun mesai harcadığını kaydeden 6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Türkiye’nin doğal taş zenginliklerini uluslararası platformda tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türkiye’nin doğal taş rezervleriyle, doğal taş ihracatı arasında bir uyumsuzluk olduğuna işaret eden Çalapkulu, “Dünyada en zengin doğal taş rezervlerine, renk ve desen çeşitliğine sahibiz. 20 milyar dolarlık dünya doğal taş ihracat pazarından ise; 1,8 milyar dolar pay alabiliyoruz. Türk doğal taş sektörünün ilk aşamada 3, daha sonra 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için dünya genelinde doğal taş ile ilgili karar vericileri 6. Uluslararası Taş Kongresi’nde ağırlayacağız. Türk doğal taşını tanıtacağız. İnsanlığın yaşamına değer katan taşlarımızı, taşa değer katanlarla buluşturacağız. Kongre sırasında sanal gerçekliği de kullanarak Türk doğal taşlarını mermerin ana vatanında tanıtacağız” diye konuştu. Kongre, gezi, kayıt ve etkinlikleri takip için web sayfasını baştan sona yeniledikleri bilgisini paylaşan Çalapkulu, kongre ile ilgili tüm bilgilere https://www.uluslararasitaskongresi.com adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabileceğini belirtti.

6. Uluslararası Taş Kongresi’nde neler olacak?

Kongrede mermer ile ilgili mühendisler ve mimarlar, Türk ve yabancı müteahhitler, doğal taş üreticileri, taş işleme ve montaj firmalarının buluşacağı bir ortam sağlanırken, akademik çalışmaların yanı sıra yeni üretim ve işleme teknikleri tanıtılacak. Kongreyi destekleyen STK’lar tarafından, Türkiye’nin doğal taş ihracatını artırmak için 9 alım heyeti organize edilecek. Bu alım heyetlerinde 90 doğal taş alımı yapan yabancı firmanın temsilcileri Türk doğal taş satıcıları ile buluşturulacak. VR gözlüklerle sanal gerçekçilik ortamında 2 bin yıl önce Efes katrak atölyesine zamanda yolculuk yapılacak. Doğal taş sektörünün düzenlediği tasarım yarışmaları 6. Uluslararası Taş Kongresi sırasında sergilenecek. Jeoloji mühendisliği öğrencilerinin yaptığı bitirme tezleri yarışmasında kazananlar ödüllendirilecek. 20’den fazla ülkenin doğal taş temsilcileri “WSS” Dünya Taş Zirvesi’ne katılacak. 13 ayrı kültürel, teknik ve ticari gezilerle Türkiye’nin doğal taş zenginlikleri ocak, fabrika, show room ve antik işletmeler uluslararası platformda tanıtılacak. 6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (TİM Maden Sektör Kurulu) ve İZFAŞ güç birliğinde ilerlerken; Türkiye Mermer, Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından destekleniyor.