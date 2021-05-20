TARSİM’den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman’a ziyaret

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet 17-19 Mayıs tarihleri arasında; bu yıl uygulamaya başlanılan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, riskin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi ve ekspertiz çalışmalarının gözlenmesi amacıyla Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman’da kuru tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan arpa, buğday, kırmızı mercimek, nohut ürünlerine yönelik inceleme çalışmaları için ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında öncelikle Mardin’de kuraklık verim tespiti için çalışmalarını sürdüren eksperler ile bir araya gelinerek bilgiler alındı ve kuraklık sebebiyle zarar gören arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünleri incelendi. Programın ilk günü, bölge eksperleriyle gerçekleştirilen köy bazlı kuraklık verim sigortası çalışmaları toplantısı ile sona erdi ve ardından heyet Şanlıurfa’ya hareket etti.

Kuraklığın etkisi ile bazı bitkilerin hasatlarının yapılmadan tarlada bırakıldığı, arpa ve buğday ürünlerinde sapların ve başakların normal büyüklüğe ulaşamadığı ve bu nedenle bitki sayısında azalmalar meydana geldiği gözlemlendi. “Kuru şartlarda” yetiştirilen ve hasatları başlayan arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünlerinde ise yine kuraklık hasarı meydana geldiği bilgisi alındı. Ziyaretler esnasında üreticiler, köy bazlı kuraklık verim sigortası uygulamalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Programın ikinci gününde ise Şanlıurfa’ya ziyarette bulunan Genel Müdür Günal ve beraberindeki heyete, Nisan ayında ekimi gerçekleştirilen pamuk ürünü hakkında TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından detaylı bilgilendirmeler yapıldı.