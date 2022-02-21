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TARSİM: "Su ürünleriniz, kafes ve ağlarınız TARSİM güvencesinde"

TARSİM, yetiştiricilere yüzde 50 Devlet prim desteği, çeşitli ödeme kolaylıkları ve indirimler sunulduğu hatırlatılarak tarım sigortasının yaptırılması konusunda uyarıda bulundu.

Ekonomi 21.02.2022, 11:37
TARSİM: "Su ürünleriniz, kafes ve ağlarınız TARSİM güvencesinde"

TARSİM, yetiştiricilere yüzde 50 Devlet prim desteği, çeşitli ödeme kolaylıkları ve indirimler sunulduğu hatırlatılarak tarım sigortasının yaptırılması konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM’den yapılan açıklamada, Su Ürünleri Hayat Sigortaları kapsamında yetiştiricilere, yüzde 50 Devlet prim desteği, çeşitli ödeme kolaylıkları ve indirimler sunulduğu hatırlatılarak tarım sigortasının yaptırılması konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin Su Ürünleri Hayat Sigortası yaptırmak için öncelikle Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) kayıt olması ya da kaydını güncellemesi gerektiği, sonrasında ise TARSİM’e üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, Su Ürünleri Hayat Sigortası kapsamında, risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen su ürünleri, hastalıklar, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar, predatörler, alg patlaması, kafesler/havuzlar arası balık aktarımları sebebiyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar teminat kapsamında yer alıyor. Kafes ve ağlar ise, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelen zararlara karşı isteğe bağlı olarak güvence altına alınabiliyor. Su ürünleri ile kafes ve ağlar aynı zamanda isteğe bağlı olarak, hırsızlık riskine karşı da teminat kapsamına alınabiliyor.

Deniz, göl çiftliklerindeki 100 ton kapasiteye sahip bir işletmede yetiştirilen 3 milyon TL sigorta bedelindeki alabalık ürünü, risk kategorilerine göre 29 bin 700 TL ile 53 bin 400 TL arasında değişen prim tutarlarıyla sigortalanabiliyor. 1 milyon TL sigorta bedeline sahip, 10 adet kafes ve ağ ise, risk kategorilerine göre Bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişen prim tutarlarıyla güvence altına alınabiliyor.

Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda poliçenin yenilenmesi halinde, tarife primi üzerinden yüzde 10 nispetinde ‘Yenileme İndirimi’, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde tarife primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ’Genç Çiftçi İndirimi’, sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, tarife primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ’Kadın Çiftçi İndirimi’, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı yetiştiricilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 oranında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında prim indirimi ve engelli raporu olan yetiştiriciler için ise yüzde 5 oranında ‘Engelli Çiftçi İndirimi’ uygulanıyor.

Şimdi siz de geç kalmadan su ürünleriniz ile kafes ve ağlarınızı, TARSİM’e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak sigortalatın ve emeğinizi güvence altına alın."

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