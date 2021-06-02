banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!

TARSİM: ’’Sigorta Haftası kutlu olsun’’

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Ekonomi 02.06.2021, 09:50
TARSİM: ’’Sigorta Haftası kutlu olsun’’

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz, ülkemiz en doğusundan en batısına kadar her bölgede dolular, seller, hortumlar ve fırtınalarla karşılaşıyor. Maalesef bu durumdan en çok da tarım etkileniyor. Sizler bu felaketler sebebiyle zarar görüyor, gelir kayıpları yaşıyorsunuz. Öyle oluyor ki, üretiminize devam edemediğiniz durumlarla karşılaşıyorsunuz. Tarım sigortası karşılaşabileceğiniz risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek zararlarınızın telafisi ve yarınlara güvenle ulaşabilmeniz için bir ihtiyaç. TARSİM olarak, ülkemiz tarımı için var gücümüzle çalışıp, sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sizlerin emeği, alın teri bizim için çok değerli. Bu nedenle, doğal afetlere, hayvanlarınız için hastalık ve kazalara karşı devletimizin sizlere sağladığı yüzde 67’ye varan prim desteğinden faydalanarak, tarım sigortanızı yaptırın. Bu vesileyle, ülkemizde yıllardır sigorta ile ilgili toplumsal bilincin oluşturulup, kuvvetlendirilmesine değerli katkılar sağlayan sigorta haftasını kutluyorum. Bir kez daha tarımın sigortasız olmayacağını yineliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu