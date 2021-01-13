TARSİM kamu spotu yayında

Doğal afetlere ve risklere karşı tarım sigortalarının önemine dikkat çekmek ve TARSİM ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

İklim değişikliğinin etkisiyle gün geçtikçe şiddetini ve sıklığını arttıran çeşitli doğal afetlere ve risklere karşı tarım sigortalarının önemine dikkat çekmek ve TARSİM ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Kamu spotunda, tarımın her alanında faaliyet gösteren üretici ve yetiştiricilerin, meydana gelebilecek doğal afetler nedeniyle emeklerinin bir anda boşa gidebileceği vurgulanarak; yüzde 67’ye varan devlet desteği ve çok uygun primlerle yaptırılacak tarım sigortası ile bu emeklerin koruma altına alınabileceği anlatılıyor. Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerden yansıyan birbirinden renkli karelerle ve etkileyici bir anlatımla hayat bulan kamu spotunu izlemek için TARSİM’in sosyal medya hesapları ve internet sayfası da (tarsim.gov.tr) ziyaret edilebilecek.