TARSİM Heyeti’nin Azerbaycan’daki ziyaretleri devam ediyor

TARSİM Heyeti’nin, 14 Şubat’ta başladığı Azerbaycan ziyareti devam ediyor.

TARSİM Heyeti, 14-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti çerçevesinde, ülkenin önde gelen ve tarım sigortasına sahip hububat üreticilerinden Agro Dairy yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirerek; Türkiye’deki bitkisel ürün sigortaları uygulamaları ve elde edilen deneyimler hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve tarım sigortasının işletmeye sağladığı faydalar hakkında bilgiler aldı.

Program kapsamında, kurtarılan Zengilan Bölgesi de ziyaret edildi. Heyet, bölgenin tarımsal olanakları ve Ağalı Köyü’nde uygulanan ‘Akıllı Köy’ projesi hakkında bilgiler aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Heyetin bir sonraki ziyareti ise Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk’e oldu.

Devlet Agrar Üniversitesi’nde (Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi) gerçekleştirilen toplantıda ise akademisyenler, doktora ve yüksek lisans ziraat mühendisi öğrencileri ile bir araya gelindi. Toplantıda, dünyadaki, Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki tarım sigortaları uygulamalarına yönelik bilgiler ve deneyimler paylaşıldı.

Ziyaretlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, AGRAR (Tarım) Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov ve İşletici Şirket CEO Yardımcısı Firdovsi Ağaşirinov hazır bulundu.