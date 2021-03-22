Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındık ürününde meydana gelen orta şiddette hasar nedeniyle TARSİM, “Fındıkta hasar tespitleri tüm hızıyla devam ediyor” açıklamasını yaptı.

TARSİM’den yapılan açıklamada, 18-22 Şubat tarihleri arasında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başta Giresun ve Ordu illerinde etkili olan düşük sıcaklıklar nedeniyle ‘fındık’ ürününde orta şiddette hasar meydana geldiği ve bu durumu takiben sigortalı üreticilerden alınan ihbarların ardından sahada hasar tespit çalışmalarının başladığı ve en kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bitkisel Ürün Sigortasında 2021 yılı üretim sezonu için, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize illerinde fındık ürününde 61 bin adet poliçe düzenlendi ve bunların 59 bin adedini ‘don’ teminatlı poliçeler oluşturdu. 18-22 Şubat tarihleri arasında etkili olan düşük sıcaklıklar sonrasında, Giresun, Ordu ve Trabzon illerindeki sigortalı üreticilerimizden, ‘don’ ilk sırada olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü 34 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alındı.

Alınan ihbarları takiben bölgedeki hasar tespit çalışmalarımız hızlıca başladı ve halen 200 tarım eksperiyle devam ediyor. Yapılan ilk incelemelerde; üründeki gelişimin rakım faktörü ve yöneye bağlı olarak homojen olmadığı ve farklılıklar gösterdiği, bu durumun da fındık ürününün ‘don’ hadisesinden etkilenme düzeyini değiştirdiği gözlemlendi. Bu doğrultuda, Giresun ve Ordu’da fenolojik gelişimi ileri evrede olan bahçelerdeki ürünlerde hasar tespit edilirken; diğer illerdeki etkilenmenin daha düşük oranda olduğu belirlendi. 14 bin adede yakın ihbarın kesin ekspertiz işlemi tamamlanmış olup; diğer ihbarlara ait ekspertiz sürecinin de en kısa zamanda sonuçlandırılması ve dosya işlemlerinin ardından sigortalı üreticilerimize tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”