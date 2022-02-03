banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

TARSİM: ’’Elma ürününüz TARSİM güvencesinde’’

TARSİM, üreticilere vakit kaybetmeden yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve elma ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu.

Ekonomi 03.02.2022, 16:30
TARSİM: ’’Elma ürününüz TARSİM güvencesinde’’

TARSİM, üreticilere vakit kaybetmeden yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve elma ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu.

TARSİM’den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde elma ürünü için poliçe tanzimlerinin lokasyonlara göre değiştiği, yetiştiriciliğin yoğun yapıldığı yerlerde, erkenci elma çeşitleri için poliçe son kabul tarihlerinin 7 Şubat ve 21 Mart arasında, erkenci elma çeşitleri haricindeki diğer çeşitlerde ise 7 Mart ve 4 Nisan arasında son bulduğu belirtilerek, üreticilere vakit kaybetmeden yüzde 67’ye varan Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve elma ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulunuldu.

Üreticilerin ’elma’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, elma ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik dönemler; çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemidir. Bu dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın aniden 0 derecenin altına düşmesi ya da yağan kar sonrası oluşan don, elma ürünü için büyük bir risk oluşturuyor. 1 dekarlık alanda üretim miktarı 4 bin 100 kilogram, sigorta bedeli 8 bin 200 TL olan elma ürününün sigortalanması halinde ’dolu paketi’ için üreticimiz tarafından ödenecek tutar sadece 391 TL. Dolu paketine ek olarak ’don’ riski de poliçeye ekletilmek istenirse üreticimiz toplamda 753 TL ödüyor.

Ayrıca hasarsız geçen poliçe süresi sonunda poliçenin yenilenmesi halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 30’a, don riski priminden yüzde 20’ye varan hasarsızlık indirimi, sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ’Genç Çiftçi İndirimi’, sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde ’Kadın Çiftçi İndirimi’, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 oranında, yüzde 40 ve üzerindeki engelli üreticilere yüzde 5 oranında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında, prim indirimi uygulanıyor.

Elma ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel-su baskını riskleri ile isteğe bağlı olarak alınan don riskinin neden olduğu miktar kaybına; meyve ağaçları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, fidanlar ise bunlara ek olarak yaban domuzu riskine karşı sigortalanabiliyor.

Bu üründe teminat, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile sel ve su baskını riskleri için pembe/beyaz tomurcuk döneminde başlıyor.

Şimdi siz de geç kalmadan elma ürününüzü, TARSİM’e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak sigortalatın ve emeğinizi güvence altına alın."

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11