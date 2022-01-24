banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu

“TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir”

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM’in çiftçilerin güvendiği bir kurum haline geldiğini söylerken, tarım sigortasının çiftçiler için önemine vurgu yaptı.

Ekonomi 24.01.2022, 10:54
“TARSİM, çiftçilerimizin benimsediği ve güvendiği bir kurum haline gelmiştir”

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM’in çiftçilerin güvendiği bir kurum haline geldiğini söylerken, tarım sigortasının çiftçiler için önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Bakış’ programının konuğu oldu. Programda, Noyan Doğan’ın sorularını yanıtlayan Başkan Üstün, küresel iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı TARSİM’in üstlendiği fonksiyon, tarım sigortasının üreticiler için önemi, sürdürülen faaliyetler ve yenilikler hakkında bilgiler vererek, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kerim Üstün’ün programdaki açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

“Tarım, insan hayatının devamlılığı için gerekli olan gıda gereksinimini karşılaması yanında hammadde üretmesi ve tarımsal sanayisi ile birlikte ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan stratejik bir sektör konumundadır. Küresel ısınma nedeniyle, meteorolojik risklerin sıklığında ve şiddetinde artış yaşanmaktadır.

Artan risklerle birlikte üreticilerimizin doğaya karşı tek başına karşı koyabilmesi mümkün değil. Bu anlamda iklim değişikliği ile birlikte sıklığı ve şiddeti artan don, dolu, aşırı yağış, kuraklık gibi risklerin yaratacağı tahribatı, üreticilerimizin tek başlarına omuzlamamasını, bu riskleri transfer etmesini ve tarım sigortalarını yaptırmasını şiddetle öneriyoruz.

TARSİM kurulduğundan itibaren 2021 yılı sonuna kadar üreticilerimize 9.8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirerek; sel, kuraklık, don gibi yıkıcı özellik gösteren afetlerin ardından üretimin devam etmesine olanak sağlamıştır. Sisteme devletin sağladığı yüzde 50 ile yüzde 67 arasında değişen oranlarda prim desteği ve hasar fazlası desteği ile hem üreticinin uygun prim fiyatları ile sigorta yaptırması sağlanmakta hem de her şartta çiftçinin tazminatının ödeneceği mesajı verilmektedir. Örneğin, son yaşanılan kuraklık afetinde üreticilere Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında kısa bir süre içinde 215,4 milyon TL tazminat ödenmiştir.

TARSİM’in amacı, tüm ürünler için tarımsal riskleri kapsayacak bir Sistem oluşturmaktır. Bu doğrultuda kuruluşundan itibaren teminat kapsamını genişletmektedir. TARSİM, ilk poliçe kesim tarihinden itibaren çiftçiler tarafından benimsendi. Zira gerek poliçe sayımız gerekse sigortalı alan büyüklüğümüz her yıl artmaktadır. Rakamlardaki artış trendinin de gösterdiği üzere; TARSİM çiftçiler tarafından bilinen ve güvenilen bir kurum haline gelmiştir. Bu güven, hem devletin sistemdeki varlığı hem de sürekli artan teminatların kapsamı, esnek sigorta ürünleri, hasar tespit işlemleri ve tazminat ödemelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılması ile sağlanmıştır.

TARSİM’i dünyadaki muadilleri ile kıyasladığımızda da aslında bir başarı öyküsü görmekteyiz. 15 yıl içinde TARSİM, 40 yılın üzerinde bu alanda faaliyet gösteren Avrupa ülkelerinin sigortalılık oranlarını yakalamıştır.

Tüm üreticilerimize tarım sigortası yaptırmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıt olmalılar. Sonrasında ise TARSİM’e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak, tarım sigortalarını yaptırabilirler.”

Yorumlar (0)
-1°
kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11