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TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı
TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.
Ekonomi 18.12.2020, 17:46
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TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.
TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TARSİM birim yöneticileri ve TARSİM adına sigorta sözleşmesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin temsilcilerinin yüksek katılımla iştirak ettiği toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı.
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